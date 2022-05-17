В Екатеринбурге изменится схема движения 9 автобусов

Из-за спортивного мероприятия будет ограничено движение транспорта по центральным улицам города. Фото: Галина Соловьева

Схема движения сразу 9 автобусных маршрутов изменится в Екатеринбурге. Это произойдет 22 мая.

По данным ЕМУП "Гортранс", на время проведения Всероссийского полумарафона "ЗаБеГ" (с 9:00 до 15:00) автобусы № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59 начнут ходить иначе. А именно:

маршрут № 24 в направление к "п. Мичуринский" будет следовать по ул. Восточной, пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, Малышева, Репина, далее по маршруту; в обратном направлении к "мкн. Компрессорный" — без изменений;

в направление к "п. Мичуринский" будет следовать по ул. Восточной, пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, Малышева, Репина, далее по маршруту; в обратном направлении к "мкн. Компрессорный" — без изменений; № 27 к остановке "ЖБИ" поедет через Репина, Малышева, К. Либкнехта, проспект Ленина, далее по маршруту; к "СТЦ МЕГА" — по пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, Малышева, Репина, далее по маршруту;

к остановке "ЖБИ" поедет через Репина, Малышева, К. Либкнехта, проспект Ленина, далее по маршруту; к "СТЦ МЕГА" — по пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, Малышева, Репина, далее по маршруту; № 28 — к остановке "Горбольница № 7" — через Репина, Малышева, К. Либкнехта, пр. Ленина, далее по маршруту; к остановке "Радиоколледж" — пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, Малышева, Репина, далее по маршруту;

— к остановке "Горбольница № 7" — через Репина, Малышева, К. Либкнехта, пр. Ленина, далее по маршруту; к остановке "Радиоколледж" — пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, Малышева, Репина, далее по маршруту; № 36 — повезет пассажиров к "Химмашу" через пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, Розы Люксембург, далее по маршруту; к "УрФУ" — Белинского, К. Либкнехта, проспект Ленина, далее по маршруту;

— повезет пассажиров к "Химмашу" через пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, Розы Люксембург, далее по маршруту; к "УрФУ" — Белинского, К. Либкнехта, проспект Ленина, далее по маршруту; № 50 и 54 — в направлении к "УрФУ" — через 8 Марта, Малышева, К. Либкнехта, пр. Ленина, далее по маршруту; к "ТЦ Лента" "Краснолесье" — пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, далее по маршруту;

— в направлении к "УрФУ" — через 8 Марта, Малышева, К. Либкнехта, пр. Ленина, далее по маршруту; к "ТЦ Лента" "Краснолесье" — пр. Ленина, ул. Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, далее по маршруту; № 57 — к "Елизавету" — через Свердлова, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, далее по маршруту; к "ДМБ № 9" — 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Свердлова, далее по маршруту;

— к "Елизавету" — через Свердлова, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, далее по маршруту; к "ДМБ № 9" — 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Свердлова, далее по маршруту; № 57а — к "Школа Созвездие" — через Стрелочников, переулок Невьянский, ул. Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, далее по маршруту; к "ДМБ № 9" — 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев, переулок Невьянский, Стрелочников, далее по маршруту;

— к "Школа Созвездие" — через Стрелочников, переулок Невьянский, ул. Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, далее по маршруту; к "ДМБ № 9" — 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев, переулок Невьянский, Стрелочников, далее по маршруту; № 59 — к "Ж/д вокзалу" — через Репина, Малышева, Карла Либкнехта, Свердлова, далее по маршруту; к "17 Мехколонне" — Свердлова, Карла Либкнехта, Малышева, Репина, далее по маршруту.

Кроме того, из-за спортивного мероприятия будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);

8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);

пр. Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);

Толмачева (от пр. Ленина до Царской);

Царской (от Толмачева до Николая Никонова).

Ранее горожан предупредили об изменении движения транспорта в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц 8 Марта – Куйбышева. Работы будут проходить в 3 этапа, по выходным. Подробнее об этом читайте тут.