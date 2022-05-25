В Екатеринбурге на 1,5 месяца перекроют улицу Хасановскую

Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по Хасановской на участке от дома № 22 до улицы Шаумяна. Это произойдет в период с 14 июня по 31 июля.

За эти полтора месяца ООО "Брусника" планирует благоустроить придомовую территорию строящегося многоквартирного дома и реконструировать улицу Хасановскую. На период закрытия указанного участка транспорт будет направлен по улицам Шаумяна, Советских Женщин, Обувщиков, Автономных Республик.

По данным пресс-службы мэрии, специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Автолюбителей просят быть внимательнее и заранее обдумывать свой маршрут.

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