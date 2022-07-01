Кабмин РФ выделил еще 28 млн рублей на строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург

Это позволит раньше срока ввести в эксплуатацию несколько участков автодороги. Фото: сайт кабмина РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28 млрд рублей на строительство трассы М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург". Это позволит раньше срока ввести в эксплуатацию несколько участков автодороги.

В частности, речь идет об участке во Владимирской области, где построят 26 километров дороги, уточняется на сайте Правительства РФ.

Отметим, что строительство трассы М-12 является частью проекта "Строительство автодорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай". Он обеспечит единое сообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, а также республиками Татарстан и Чувашия.

Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1 600 км, из которых порядка 305 км пройдет по территории Татарстана.

Напомним, после запуска движения по трассе М-12 время на дорогу между Казанью и уральской столицей сократится вдвое, с 14 до 7 часов. По уточненным данным департамента информполитики Свердловской области, под трассу М-12 в регионе зарезервировано 219 земельных участков. Росреестр начал их оформление для строительства этапа дороги Дюртюли — Ачит, которая станет продолжением скоростной трассы.

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