Свердловская и Челябинская области договорились о повышении транспортной доступности между регионами

Главы регионов подписали соглашение о развитии железнодорожного пригородного сообщения. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернаторы Свердловской и Челябинской областей на полях промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 подписали соглашение о повышении транспортной доступности между регионами. Речь идет о развитии железнодорожного транспорта в пригородном сообщении.

Отметим, что сейчас регионы-соседи договариваются о запуске электричек из Екатеринбурга в Челябинск. "Ласточки" могут поехать по этому маршруту уже в нынешнем году.

"Шаг за шагом мы будем совершенствовать транспортную инфраструктуру. Договорились о том, что в ходе эксплуатации будут выявляться участки, где можно будет сократить издержки, в том числе подать электричество, поднять платформу, создать удобство и комфорт для жителей наших областей. И это еще один альтернативный способ добраться из Екатеринбурга в Челябинск", — заявил глава Среднего Урала.

В свою очередь Алексей Текслер заявил о необходимости ремонта железнодорожных путей на отдельных участках, чтобы сделать маршрут Екатеринбург — Челябинск более скоростным. Ранее губернатор Челябинской области отмечал, что путь на "Ласточке" будет занимать чуть больше времени, чем на автомобиле, но значительно меньше, чем на других поездах.

Кроме того, в августе текущего года закончится реконструкция федеральной трассы Екатеринбург — Челябинск с расширением до четырех полос.

Отметим, что выставка ИННОПРОМ будет проходить до 7 июля.

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