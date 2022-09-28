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Общество / Авто и транспорт
28 сентября 2022, 12:24

Мобилизованным россиянам вернут деньги за неиспользованные ж/д и авиабилеты

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Деньги за билеты вернут полностью. Фото: Алексей Кунилов

Пять авиакомпаний и РЖД заявили о готовности вернуть деньги за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам. Единственное условие — приобрести их нужно было до 21 сентября.

"Если авиабилет был куплен до 21 сентября 2022 года, необходимо обратиться по месту его приобретения и предоставить документы, подтверждающие мобилизацию", — говорится в telegram-канале Министерства транспорта РФ.

Уточняется, что о гарантии полного возврата денег за билет заявили в ООО "РЖД" и авиакомпаниях "Аэрофлот", "Победа", NordWind, "Россия" и "Азимут". Аналогичная работа также ведется и другими перевозчиками, в их числе "Уральские авиалинии".

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже сообщалось, что планируется призвать 300 тысяч человек.

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Областная газета Свердловской области

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