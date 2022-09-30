Правительство РФ выделит деньги на ускорение ремонта трассы М-5 "Урал"

Средства пойдут на повышение технической готовности обходов крупных городов, эстакады через железнодорожные пути и мосты. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35 млрд рублей на ускорение строительства и ремонта федеральных трасс. В число объектов, на которые правительство направит деньги, вошла трасса М-5 "Урал".

Средства пойдут на повышение технической готовности обходов крупных городов, эстакады через железнодорожные пути и мосты. Также на федеральные деньги будут расширены трассы М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-10 "Скандинавия", М-55 "Байкал", М-23 Ростов-на-Дону – Таганрог.

На сайте кабмина отмечается, что список объектов составлен так, чтобы основная часть работ была завершена до конца текущего года.

"Создание современных опорных магистралей через всю страну будет способствовать росту экономики регионов, улучшению качества жизни миллионов наших граждан", — подчеркнул Михаил Мишустин.

Добавим, что в начале сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Завершения строительства ЕКАД жители уральской столицы ждали около 30 лет.

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