В Свердловской области пригородными поездами воспользовались более 13 тысяч туристов

В регионе действуют исторические, паломнические, экологические маршруты. Фото: Галина Соловьева

С апреля по сентябрь пригородными турпоездами на Среднем Урале воспользовались свыше 13 тысяч человек. Свердловская железная дорога (СвЖД) и Свердловская пригородная компания (СПК) подвели итоги перевозок за летний сезон.

По имеющимся данным, поездку в природный парк "Оленьи ручьи" из Екатеринбурга на рельсовом автобусе "Орлан" совершили больше 4,5 тыс. пассажиров (с 14 мая по 22 октября). Помимо свердловчан этот маршрут выбирали гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Ижевска, Норильска, Горно-Алтайска, Тюмени, Перми, Китая, Казахстана, Узбекистана.

Пассажирами субботней туристической "Ласточки" сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский (с 16 апреля по 8 октября) стали свыше 6 тыс. человек. Рейсы были назначены для ознакомления с богатым на достопримечательности городом. Пассажирам поезда были доступны специальные экскурсии.

На "Императорском маршруте" (Екатеринбург – Алапаевск) с апреля по сентябрь прокатились больше 3 тыс. туристов. Он охватывает места пребывания членов Императорского дома Романовых в последние годы их жизни. Туристический состав курсирует по выходным и праздникам.

Отмечается, что спрос на перевозки детских организованных тургрупп вырос вдвое. С апреля по сентябрь к местам отдыха и туризма регулярными пригородными поездами доставлено 3 тыс. ребят. Наиболее популярным стал маршрут в Егоршино, где расположены оздоровительные лагеря.

"Безусловно, развитие железных дорог и пассажирской инфраструктуры положительно влияет на сферу туризма. В поездах сегодня можно с комфортом и безопасно добраться как до достопримечательностей нашего региона, так и путешествовать по Большому Уралу", – сказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

В департаменте информполитики региона напоминают, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев ставит приоритетную задачу по развитию индустрии гостеприимства, в том числе посредством развития турмаршрутов совместно с СвЖД.