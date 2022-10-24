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Общество / Авто и транспорт
24 октября 2022, 11:50

На Среднем Урале в декабре запустят ретропоезд "Уральский экспресс"

поезд

Для нового маршрута подготовлена инфраструктура. Фото: Алексей Кунилов

Он будет ходить из Екатеринбурга до музейного комплекса в Верхней Пышме. Об этом сообщил замначальника СвЖД по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин в ходе первого дня работы форума "Большой Урал".

По его словам, маршрут будет начинаться от старого железнодорожного вокзала (ныне Музея науки и техники Свердловской железной дороги) и завершаться у музейного комплекса УГМК. Его протяженность составит около 30 км, время в пути следования — чуть больше часа.

Уже подготовлен железнодорожный путь, есть станции. Курсировать поезд начнет с 1 декабря 2022 года. Ходить он будет по выходным и сможет перевозить по 210 человек.

"Если спрос будет более активным, мы, конечно, будем запускаться и в будни", — уточнил Алексей Гребенкин.

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Областная газета Свердловской области

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