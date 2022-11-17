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Общество / Авто и транспорт
17 ноября 2022, 16:30

Власти Екатеринбурга планируют закупить 25 трехсекционных трамваев

трамваи

Ранее власти города планировали закупить только 10 трехсекционных трамваев. Фото: Алексей Кунилов

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов в ходе форума "Города России 2030" заявил о планах мэрии обновить парк электротранспорта. Власти хотят приобрести 25 трехсекционных трамваев.

Алексей Бубнов отметил, что в мэрии уже определились, на какие маршруты будут выведены трамваи, однако администрации города еще предстоит найти деньги на их закупку. 

"Речь идет о желании приобрести трамваи в количестве 25 штук, а не о совершившимся факте или решенном вопросе. Деньги на них еще предстоит найти", — пояснили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Ранее власти города планировали закупить только 10 трехсекционных трамваев. У "Гортранса" Екатеринбурга на сегодняшний день в распоряжении имеется 452 трамвайных вагона, из которых, по словам мэра уральской столицы Алексея Орлова, нужно заменить около 400.

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Областная газета Свердловской области

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