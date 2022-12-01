Екатеринбург и Верхнюю Пышму связал "Орлан"

"Орлан" между Верхней Пышмой и Екатеринбургом будет курсировать ежедневно. Фото: пресс-служба УГМК

Первыми пассажирами рельсового автобуса стали полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и почетный гражданин региона Андрей Козицын, передает пресс-служба УГМК.

Проект реализовали при поддержке областного правительства, СвЖД и УГМК.

"Проект был очень непростой в реализации, но благодаря совместным усилиям Свердловской железной дороги, правительства Свердловской области и УГМК он состоялся. Вместе, сообща они сделали хорошее дело. Это новое качество жизни и очередной прорыв в транспортной инфраструктуре", — отметил полпред в УрФО Владимир Якушев.

Время в пути занимает 31 минуту. Для пассажиров это один из самых быстрых способов добраться из Верхней Пышмы в Екатеринбург и обратно.

"Новый маршрут из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и обратно, транспортная доступность — важная составляющая развития территории обоих городов. Я хочу поблагодарить Российские железные дороги, Свердловскую железную дорогу за принятые очень непростые и нестандартные решения, искренне благодарен за помощь Уральской горно-металлургической компании, а также всем тем, кто приложил усилия к реализации проекта. Уверен, что этот маршрут будет пользоваться успехом у жителей Верхней Пышмы, Екатеринбурга и гостей нашего региона", — подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.

Планируется, что по будням между городами будут ходить пять пар рельсовых автобусов. В выходные дни — четыре. Со 2 декабря "Орлан" начнет курсировать от станций Шарташ и Екатеринбург-Пассажирский через каждые три часа. Остановки предусмотрены на станции Шувакиш и на о.п. Первомайская.

"31 минута, и мы попадаем из одного города в другой. Но главное, у этого проекта есть возможности, чтобы еще сократить время в пути. С организации пригородного железнодорожного движения в Верхнюю Пышму мы начинаем исполнение большого проекта Екатеринбургской агломерации, в которой последовательно большое количество городов будут связаны со столицей Среднего Урала", — рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Работа по реализации проекта длилась больше трех лет. Перед запуском "Орлана" на конечной станции Электролитной в Верхней Пышме построили посадочную платформу для пассажиров, которая получила название "Верхняя Пышма. Музей". Между остановками Шувакиш и Электролитная были капитально отремонтированы железнодорожные пути.

"Хочется выразить слова благодарности Российским железным дорогам, Свердловской железной дороге, их руководителям, которым пришлось решить множество сложных вопросов, губернатору и правительству Свердловской области — за поддержку в реализации этого проекта. Не так давно мы открывали трамвайное движение между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, которое также состоялось при поддержке властей региона, а сегодня — новый этап в развитии транспортного сообщения между нашими городами, и за это огромное спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этого радостного события", — отметил почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын.

Для удобства "Орланы" оборудованы системой очистки и обеззараживания воздуха. В вагонах установлены мягкие сидения, для перевозки багажа сделаны широкие полки. Также "Орланы" удобны для перемещения маломобильных пассажиров.

Напомним, 31 августа 2022 года между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили трамвай. За два месяца работы им воспользовались больше 100 тысяч человек.