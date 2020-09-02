Правительство РФ увеличит призовой фонд конкурса проектов комфортной городской среды до 10 миллиардов

Михаил Мишустин заявил об увеличении в два раза призового фонда Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Фото: пресс-служба Правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об увеличении в два раза призового фонда Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Кроме того, будет увеличено максимальное число победителей.

"Призовой фонд для проектов, реализуемых в этом и следующем годах, составляет 5 млрд рублей. А уже для тех, которые будут запущены с 2021 года, он увеличится в два раза – до 10 млрд рублей", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Также отмечается, что ежегодно в конкурсе определялось до 80 победителей, однако со следующего года их число увеличится до 160. Председатель правительства подчеркнул, что соответствующее постановление уже подписано.

Напомним, что в нынешнем году за федеральные гранты на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях боролись 10 свердловских муниципалитетов. Это Арамиль, Асбест, Берёзовский, Верхняя Пышма, Верхотурье, Верхняя Тура, Верхний Тагил, Богданович, Красноуфимск и Красноуральск.

В мае свердловским муниципалитетам на благоустройство общественных территорий было выделено 369 млн рублей.