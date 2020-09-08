Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнётся 15 сентября

Подавать тепло в дома тагильчан начнут 15 сентября. Фото: Алексей Кунилов.

Через неделю в дома тагильчан начнут подавать тепло. Постановление о начале отопительного сезона в Нижнем Тагиле подписал глава города Владислав Пинаев.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, теплоснабжающие и теплосетевые организации должны будут приступить к заполнению систем теплоснабжения с 15 сентября. Плата за отопление будет начисляться местным жителям в соответствии с фактической датой подключения тепла.

Отмечается, что коммунальщики должны будут ежедневно информировать единую дежурную диспетчерскую службу о вводе в действие котельных, центральных тепловых пунктов и насосных станций.

По вопросам подключения тепла в жилых домах и соцобъектах будет организована горячая линия по телефонам 25-78-83, 25-78-92, 112.

Фото: документ

Напомним, ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил о том, что отопительный сезон в свердловских муниципалитетах начнётся до наступления устойчивых холодов и что жилой фонд должен быть готов к подаче тепла уже в первой декаде сентября.

Как писала ранее «Областная газета», в Екатеринбурге подача отопления в квартиры начнётся в середине сентября.