Жилую территорию возле Макаровского моста в Екатеринбурге ждёт реновация за 5,5 миллиардов

На реновацию 22 жилых домов ООО "Брусника.Екатеринбург" потратит 5,5 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провёл первое совещание Архитектурно-градостроительного совета, в ходе которого был вынесен проект планировки территории рядом с Макаровским мостом. На реновацию 22 жилых домов ООО "Брусника.Екатеринбург" потратит 5,5 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации города, речь идёт о территории в границах улицы Челюскинцев – переулка Северного – улиц Шевелева – Папанина – Юмашева – русла реки Исеть – набережной Рабочей молодёжи.

Разработчики проекта планировки предлагают комплексную жилую застройку зданиями от трёх до 49 этажей, строительство объектов соцсферы, а также обустройство набережной реки Исеть. Кроме того, на этой территории планируется строительство школы на 1 100 мест и 4 встроенных детских сада вместимостью до 150 детей. Перед реализацией проекта "Брусника.Екатеринбург" проведёт реновацию 22 зданий за 5,5 млрд рублей.

За Макаровским мостом разработчики предлагают создать амфитеатр, зоны отдыха с игровыми площадками и зелёные спортивные "островки". На первых этажах жилых домов будут располагаться фитнес-центры, шоу-румы, кафе, рестораны и другие общественные пространства.

В свою очередь Александр Высокинский указал на необходимость проработки транспортной схемы квартала и её увязки с соседствующими районами. Разработчики проекта пообещали внести предложенные изменения в проект и повторно представить его Архитектурно-градостроительному совету.

"Сегодня состоялся хороший и конструктивный разговор. В первую очередь мы говорим о комфортности застраиваемых пространств для горожан. Именно поэтому все вопросы, которые были озвучены архитекторами, нужно тщательно проработать", - отметил градоначальник.

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