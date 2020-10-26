Срок предоставления льготникам субсидий на оплату ЖКУ продлили до конца года

Гражданам, уже имеющим право на получение соответствующей субсидии, не нужно будет повторно обращаться в органы соцзащиты. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами заявил о продлении срока предоставления льготникам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Гражданам, уже имеющим право на получение соответствующей субсидии, не нужно будет повторно обращаться в органы соцзащиты, писать заявление и подтверждать доход. Эта мера поддержки должна была действовать до 1 октября.

"Изначально планировалось, что такой беззаявительный порядок будет действовать до начала октября. Но ситуация с коронавирусом остаётся непростой. Поэтому правительство приняло решение продлить этот порядок". - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он подчеркнул, что субсидию сегодня получает много пожилых людей, которым в связи с угрозой распространения COVID-19 необходимо оставаться дома и следить за здоровьем.

Напомним, 19 октября премьер-министр заявил о выделении 35 млрд рублей на поддержку безработных россиян, а 22 октября стало известно, что правительство продлит программу льготной ипотеки под 6,5% до июля 2021 года.