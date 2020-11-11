За ночь с улиц Екатеринбурга вывезли более 650 тонн снега

За ночь с улиц Екатеринбурга вывезли более 650 тонн снега. Фото: Галина Соловьёва.

Благоустроители Екатеринбурга вывезли с улиц города более 650 тонн снега. Последствия снегопада, который шёл весь день, устранялись в тёмное время суток.

Всего ночью в уральской столице работали свыше 165 единиц техники и порядка 80 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба мэрии. Отмечается, что для предотвращения скользкости дорожного покрытия благоустроители использовали 118 тонн противогололёдного материала и 47 тонн мелкофракционного щебня.

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, вчера в Екатеринбурге выпал снег. В течение дня на центральных улицах города – Ленина и Малышева – активно курсировали снегоуборочные машины. Там, где машины пройти не смогли, порядок наводили дворники. "Областная газета" показывала, как выглядит город после снегопада.

Напомним, в прошлом году уже в начале ноября объём вывезенного снега был значительно больше. Так, в ночь на 1 ноября благоустроители убрали 4 376 тонн снега.

От главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко мы узнали, что в регионе наступила зима. Она рассказала изданию, что снег уже не должен таять. Установилась минусовая температура, а в ближайшие дни станет ещё холоднее.

Галина Шепоренко заявила, что температура к выходным понизится до -10...-15 °С ночью и до -5...-10 °С днём. В Екатеринбурге ближе к выходным также может похолодать – до -10 °С и до -6...-9 °С соответственно.