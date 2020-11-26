В свердловском минЖКХ составили список городов, где вводится раздельный сбор мусора

Пилотный проект по введению раздельного сбора мусора реализуется в 10 муниципалитетах Среднего Урала. Фото: Галина Соловьёва.

Составлен список городов Свердловской области, где с 2020 года реализуется пилотный проект по введению раздельного сбора мусора. В перечень вошли 10 муниципалитетов.

Это Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пышма, Первоуральск, Ивдель, Каменск-Уральский, Алапаевск, МО Алапаевское и Сысерть, следует из приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Дублируем его ниже.

Фото: документ

Напомним, летом «Областная газета» писала о том, что участниками эксперимента по раздельному накоплению ТКО стали четыре города — Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский и Алапаевск. Сейчас список муниципалитетов расширился.

Дуальный сбор отходов предполагает установку на площадках двух видов контейнеров — для сортируемых и несортируемых отходов. Используются уже действующие мусорные баки. Все они разного цвета, с надписями, указывающими на вид отходов.