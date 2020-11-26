Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
26 ноября 2020, 14:48

В свердловском минЖКХ составили список городов, где вводится раздельный сбор мусора

раздельный сбор мусора

Пилотный проект по введению раздельного сбора мусора реализуется в 10 муниципалитетах Среднего Урала. Фото: Галина Соловьёва.

Составлен список городов Свердловской области, где с 2020 года реализуется пилотный проект по введению раздельного сбора мусора. В перечень вошли 10 муниципалитетов.

Это Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пышма, Первоуральск, Ивдель, Каменск-Уральский, Алапаевск, МО Алапаевское и Сысерть, следует из приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Дублируем его ниже.

Фото: документ

Напомним, летом «Областная газета» писала о том, что участниками эксперимента по раздельному накоплению ТКО стали четыре города — Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский и Алапаевск. Сейчас список муниципалитетов расширился.

Дуальный сбор отходов предполагает установку на площадках двух видов контейнеров — для сортируемых и несортируемых отходов. Используются уже действующие мусорные баки. Все они разного цвета, с надписями, указывающими на вид отходов.

Сюжет

"Мусорная реформа" в Свердловской области
С 1 января по всей России стартовала "мусорная реформа".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.11.2020, 15:42 / Экономика
Госдума РФ утвердила закон о федеральном бюджете на три года
26.11.2020, 15:40 / Общество
Екатеринбургский храм «Большой Златоуст» отмечает престольный праздник
26.11.2020, 15:36 / Общество
Кандидат в космонавты из Екатеринбурга сдал экзамен
26.11.2020, 15:26 / Общество
В Екатеринбурге загорелся автосервис на Ереванской
26.11.2020, 14:54 / Общество
Стало известно, какая больница в Екатеринбурге вернётся к плановой работе