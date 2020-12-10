В Нижнем Тагиле определили подрядчика для благоустройства дворов в 2021 году

В 2021 году в Нижнем Тагиле отремонтируют два двора - на ул. Космонавтов, 10, Ермака, 46, и на ул. Газетная, 87 и 95. Фото: Галина Соловьёва.

В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который в следующем году займётся благоустройством дворов. Победителем торгов стало ООО ГК "Уралстройкомплекс".

Предприятие попросило за работу 34,48 млн рублей, снизив начальную стоимость контракта на 1,8 млн рублей. Ранее эта организация уже облагораживала дворы в Нижнем Тагиле.

На участие в конкурсе заявилась ещё одна компания - ООО "Су5Групп". Предложение этого участника составило 34,66 млн рублей, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

Как писала ранее "Областная газета", в 2021 году в Нижнем Тагиле отремонтируют два двора - на ул. Космонавтов, 10, Ермака, 46 и на ул. Газетной, 87 и 95.

На их обновление строителям будет дано полгода - с 15 апреля по 15 октября 2021 года. Ввести объекты в эксплуатацию необходимо не позднее 1 ноября.

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