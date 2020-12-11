В Нижнем Тагиле определили подрядчика реконструкции трёх общественных территорий в 2021 году

В Нижнем Тагиле определили подрядчика реконструкции трёх общественных территорий в 2021 году. Фото: проекты реконструкции общественных территорий представлены пресс-службой мэрии

МУП «Тагилдорстрой» займётся реконструкцией двух скверов и площади, ремонт которых запланирован в Нижнем Тагиле в 2021 году. Речь идёт о территории возле ДК «Юбилейный», площади Танкостроителей и «Аллеи рандеву».

К ремонтам подрядная организация приступит с 15 апреля. Ввод в эксплуатацию объектов намечен не позднее 15 октября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитетиа.

Наибольший объём работ предстоит выполнить в сквере за Дворцом культуры. На участке площадью в 4,3 га подрядчик должен обустроить пешеходные маршруты, привести в порядок зелёные насаждения, оборудовать спортивные и детские зоны. В планах также расширение площадки перед памятником участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На площади Танкостроителей предстоит заменить облицовку постамента танка Т-72, отремонтировать подпорные стенки памятника и лестничные спуски. Кроме того, обустроят пешеходную часть мемориальной зоны – установят скамейки и урны, восстановят систему наружного освещения.

В сквере возле медколледжа на месте старого технического резервуара появится многоуровневая площадка со сценой, рядом разместят качели и скамьи. Территорию украсят топиарные фигуры, декоративные композиции из травянистых и древесно-кустарниковых растений.

«Аллея рандеву» станет продолжением туристско-рекреационной зоны «Тагильская лагуна» и позволит более эффективно использовать потенциал территории. Объект войдёт в пешеходный маршрут «Малахитовая линия», который объединяет в себя ключевые исторические, культурные и архитектурные объекты прошлого и настоящего», – заявлял ранее замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Помимо этих объектов, в 2021 году запланировано благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы» (первый этап). Всего на реконструкцию общественных пространств в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» будет направлено 239,6 млн рублей.

Напомним, как сообщала «Областная газета», проекты благоустройства на 2021 год были выбраны тагильчанами в ходе рейтингового голосования. Больше всего голосов набрала лесопарковая зона «Пихтовые горы».

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