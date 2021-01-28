Жители Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска выбрали территории для благоустройства в 2022 году

Жители Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска уже определились с объектами благоустройства 2022 года. Фото: Павел Ворожцов.

В свердловских муниципалитетах завершается рейтинговое голосование за аллеи, парки и скверы, которые будут благоустроены в 2022 году. Жители трёх крупных городов региона уже определились с фаворитами.

Так, в Нижнем Тагиле лидерами голосования стали сразу две территории Дзержинского района: участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари (нечётная сторона) и лесопарковая зона "Пихтовые горы" (2-я очередь). За каждый из объектов проголосовали более 8 тыс. тагильчан.

Как сообщает пресс-служба администрации города, рейтинговое голосование проходило с 12 по 25 января. За это время в нём приняли участие почти 30 тыс. человек.

Жители Каменска-Уральского отдали предпочтение трём объектам - территории у ДК "Метталург" (свои голоса за него отдали 9,2 тыс. горожан), "Байновскому саду" (его выбрали 8,9 тыс. человек) и территории вдоль берега Исети по улице Набережной (7,7 тыс. проголосовавших).

Всего в голосовании, которое длилось с 14 по 22 января, поучаствовали 57,4 тыс. каменцев, передаёт пресс-служба муниципалитета.

В Первоуральске жители ждут реконструкции аллеи на проспекте Ильича. Её планируется обновить на отрезке от Ватутина до Ленина. Этот объект выбрали более 7 тыс. граждан. Голосование здесь было довольно длительным - с 15 декабря по 22 января. Всего участие в голосовании приняли свыше 20 тыс. человек.

Напомним, сегодня завершилось голосование за объект благоустройства в 2022 году в Екатеринбурге. На выбор жителям уральской столицы было предложено пять вариантов. Итоги станут известны в ближайшее время.