Евгению Куйвашеву представили эскиз современного детсада в Солнечном

По словам Евгения Куйвашева, этот детсад войдёт в состав образовательного кластера. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ознакомился с эскизным проектом детского сада на 300 мест, который построят в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. По его словам, этот детсад войдёт в состав современного образовательного кластера.

Как заявил глава региона на своей странице в Instagram, в микрорайоне Солнечный готовится к реализации масштабный образовательный проект, который должен продемонстрировать новый подход к выстраиванию учебных процессов.

"Речь идёт о создании кластера, в состав которого сразу войдут современный лицей, центр художественной гимнастики, хореографический колледж, спортивные и творческие пространства", - пишет губернатор.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Частью этого кластера станет и детский сад на 300 мест, с эскизом которого сегодня ознакомился Евгений Куйвашев. Учреждение дошкольного образования в Солнечном будет построено с учётом нескольких базовых принципов: открытость пространств, трансформируемость и многофункциональность помещений и ориентация на индивидуальные особенности детей.

"Идея состоит в том, чтобы дать каждому то, что нужно именно ему: зоны для выбора дела по душе, шумные и тихие площадки, места, где можно заниматься всем вместе или поодиночке. Признаюсь, мне такой подход импонирует. И я поддерживаю инициативу компании "Форум-групп", - уточнил глава региона.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, также Евгений Куйвашев обсудил концепцию детского сада с первым заместителем гендиректора АО "Форум-групп" Сергеем Мяминым.

"Когда на старте мы придумывали идею социально-образовательного кластера, в рамках которого будет реализован проект губернаторского лицея, подразумевалось, что это должно быть комплексное пространство, которое не должно замыкаться на базовую программу образования", - заявил Сергей Мямин.

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