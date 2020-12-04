На проекты трёх детсадов в Академическом и одного в Солнечном выделят миллиард рублей

По разработанным проектам должно начаться строительство четырёх детсадов. Это может произойти в 2022 году. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге определили подрядчиков, которые создадут чертежи и интерьеры трёх детсадов в Академическом и одного в Солнечном. Каждый проект обойдётся в сумму более 235 млн рублей. Всего из муниципального бюджета на работы выделят около одного миллиарда.

Согласно данным с сайта госзакупок, в Академическом разработкой информационных моделей детсадов №2, №1 и №1 займутся ООО Строительная компания "УКС Каменский", ООО "Екатеринбургская градостроительная компания" и АО строительная компания "Стройтэк". Два объекта, которые будут проектировать первые две компании находятся недалеко друг от друга в квартале №11 планировочного района "Академический" - за р. Патрушиха. Третий объект - в районе пр. Академика Сахарова, ближе к перекрёстку с Амундсена.

В Солнечном детский сад №3 с ясельными группами на 300 мест появится в районе ул. Чемпионов. Разработкой информационной модели, чертежей и интерьеров займётся ООО "Астрастройинвест" за 259,2 млн рублей.

Добавим, что площадь всех объектов составит около 7 тысяч кв. м. Подрядчики должны выполнить работы до 29 июля 2022 года, кроме Екатеринбургской градостроительной компании, которая должна представить результаты уже к концу следующего года. Затем по разработанным проектам должно начаться строительство.

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