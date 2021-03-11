Свердловские власти рассказали, какие недострои будут завершены в 2021 году

В 2020 году меры поддержки получили 290 свердловчан, которые вложили деньги в строительство девяти многоквартирных домов. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области прошло первое в 2021 году заседание межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков. Вице-губернатор Сергей Бидонько рассказал, какие проблемные дома будут достроены в течение года.

По словам Сергея Бидонько, в прошлом году меры поддержки получили 290 свердловчан, которые вложили деньги в строительство девяти многоквартирных домов.

"В нашем плане-графике остаются 24 проблемных дома, при строительстве которых пострадали 872 человека. В текущем году с применением различных механизмов, в том числе фонда защиты дольщиков, комиссия планирует добиться восстановления прав более 400 граждан", - отметил вице-губернатор.

Он добавил, что в 2021 году будут достроены, в частности, ЖК "Гаринский" и два дома в ЖК "Кольцовский дворик".

В свою очередь гендиректор свердловского фонда защиты прав граждан Сергей Киселёв заявил, что благодаря работе фонда до конца текущего года 261 человек сможет получить компенсацию за недостроенное жильё либо готовую квартиру. При этом некоторые долгострои, например, дома в Каменске-Уральском, будут завершены даже после выплаты пострадавшим дольщикам компенсаций.

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