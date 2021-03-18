Стало известно, как будут меняться тарифы на вывоз мусора в Свердловской области

Среднегодовой тариф на вывоз ТКО будет увеличиваться примерно на 4% в год. Фото: Павел Ворожцов.

МинЖКХ Свердловской области опубликовало обновлённую территориальную схему обращения с ТКО, которая содержит прогнозные значения единого тарифа на услуги регоператоров по вывозу мусора. Тарифы расписаны вплоть до 2030 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте министерства, среднегодовой тариф на вывоз ТКО будет увеличиваться примерно на 4% в год. Напомним, что Свердловская область поделена на три административно-производственных объединения (АПО) со крупным административным центром:

АПО-1 (регоператор Компания "Рифей") – город Нижний Тагил;

АПО-2 (регоператор ООО "ТБО "ЭКОСЕРВИС") – ГО Первоуральск;

АПО-3 (регоператор ЕМУП "Спецавтобаза") – город Екатеринбург.

Со второго полугодия 2021 года в восточном АПО (АПО-3) планируют ввести тариф 511,10 рублей за кубометр (с учётом НДС), в западном АПО (АПО-2) - 513,92 рублей, а в северном АПО (АПО-1) - 748,97 рублей. С 1 июля 2022 года тарифы вырастут до 531,54 рублей (на востоке региона), 534,47 рублей (на западе) и 778,93 рублей (на севере).

Полная таблица прогнозных значений единого тарифа на вывоз мусора до 2030 года:

Фото: документа с сайта минЖКХ Свердловской области

Рассчитать плату за вывоз ТКО можно по следующей формуле:

P = n i * (N / 12) * T, где

P – сумма платежа,

– сумма платежа, n i – число проживающих (временно или постоянно),

– число проживающих (временно или постоянно), N – норматив накопления отходов в регионе,

– норматив накопления отходов в регионе, T – цена на услуга в пределах допустимого максимума.

Норматив накопления отходов в Свердловской области на 2021 год составляет 2,028 кубометра в год для одного жителя многоквартирника и 2,280 кубометра в год для жителей индивидуальных домов.

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