Парк Победы в Нижнем Тагиле вошёл в список лучших практик благоустройства в России

Парк до этого не обновляли с 80-х годов. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Благоустройство парка поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На модернизацию потратили 38 млн рублей.

Благоустройство парка Победы в Нижнем Тагиле было организовано по инициативе горожан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его поддержал губернатор Евгений Куйвашев. Реализованный проект высоко оценили на федеральном уровне и приказом Минстроя РФ внесли в реестр лучших практик благоустройства 2020 года.

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что главная цель проекта по формированию комфортной городской среды достигнута – города Среднего Урала стали меняться с учётом самых современных тенденций, и главное – с учётом интересов и потребностей их жителей», – приводят слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова департамент информполитики региона.

В парке заменили покрытие дорожек, установили новые скамейки, уютные беседки, обновили освещение, а также сделали зону для активного отдыха с тренажёрами и территорию для выгула собак.

Ранее в интервью "Областной газете", министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов рассказал о своих любимых проектах благоустройства, где отметил и парк Победы. Кроме того, он выделил набережные Краснотурьинска и Верхнего Тагила, парк с озером в Волчанске, сквер у исторического музея в Реже, а также отметил грамотную работу по благоустройству властей Каменска-Уральского.

Список самых красивых набережных в регионе можно посмотреть здесь.