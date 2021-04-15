В Екатеринбурге к майским праздникам почистят памятники

Традиционно памятники в городе моют дважды в год. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге насчитывается более 20 монументов. Их обещают привести в порядок к концу месяца.

В городе вовсю наводят порядок после окончания зимы. Администрация города нацелена отчистить не только газоны, но и памятники.

Специалисты отмывают статуи шампунями, прибегая к помощи аппаратов высокого давления. Для того, чтобы помыть один памятнику, требуется бригада из шести человек и 3-5 часов рабочего времени. При необходимости памятники не только моют, но и подкрашивают. В Екатеринбурге монументы приводят в порядок традиционно дважды в год: перед Днём Победы и Днём города.

"Уже к первомайским праздникам все памятные сооружения будут отмыты и очищены", - сообщается на сайте горадминистрации.

Напомним, в конце марта мэр Екатеринбурга сообщил, что 24 апреля в городе пройдёт масштабный субботник. 29 марта стартовал месяц чистоты. Он завершится 30 апреля.

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