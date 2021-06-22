С 1 июля в Свердловской области поднимут цены на газ

Рост тарифов составит от 1,3 рубля до 2,2 рубля за килограмм сжиженного газа. Фото: Алексей Кунилов

С 1 июля вырастут розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд населения Свердловской области. Установленные тарифы будут действовать год - до 30 июня 2022 года включительно.

Цены меняются для екатеринбуржцев, которых обслуживают АО "Екатеринбурггаз", АО "Газпром газораспределение Екатеринбург", ГУП СО "Газовые сети", и для жителей Каменска-Уральского, которых обслуживает АО "ГАЗЭКС". Рост тарифов составит от 1,3 рубля до 2,2 рубля за килограмм сжиженного газа. Больше всего цены вырастут у Газовых сетей.

Согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области, розничная цена за один килограмм реализуемого сжиженного газа в баллонах увеличится:

от Екатеринбурггаза на 1 рубль 63 копейки - до 40,16 рубля (с доставкой до потребителей до 48,17 рубля),

(с доставкой до потребителей до 48,17 рубля), от АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" на 1 рубль 31 копейку - до 42,22 рубля (с доставкой до потребителей до 55,09 рубля),

(с доставкой до потребителей до 55,09 рубля), от Газовых сетей (Екатеринбург) на 2 рубля 20 копеек - до 42,47 рубля (с доставкой до потребителей до 50,07 рубля),

(с доставкой до потребителей до 50,07 рубля), от ГАЗЭКС (Каменск-Уральский) на 1 рубль 53 копейки - до 42,47 рубля.

Повышение цен на газ традиционно не коснётся арендаторов нежилых помещений в жилых домах и заправки автотранспортных средств. Предыдущие тарифы действовали так же год, с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.

Публикуем полный текст документа, размещённого на региональном интернет-портале правовой информации:

Фото: постановление РЭК

Фото: постановление РЭК