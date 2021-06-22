В больницах Свердловской области развернули 954 дополнительных места для больных COVID-19

Дополнительные койки для больных COVID-19 ввели уже в нескольких больницах региона. Фото: Алексей Кунилов

Минздрав Свердловской дополнительно развернул 954 места для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Для этого задействовали 7 больниц региона.

Об этом сообщил оперштаб по коронавирусу Свердловской области. Дополнительные койки организовали на базе семи больниц Свердловской области:

Госпиталь ветеранов войн;

Детская горбольница №8 Екатеринбурга;

Городская больница Каменска-Уральского;

Карпинская центральная горбольница;

Горбольница №1 Нижнего Тагила;

Ревдинская горбольница;

Ирбитская горбольница;

При этом в оперштабе уточнили, что плановая помощь сохранится, но маршрутизация пациентов этих учреждений изменится. Каждого информируют об этом индивидуально.

На сегодняшний день в регионе действует 27 медицинских учреждений, которые перепрофилированы под ковид. По заверениям оперштаба, в регионе достаточный резерв коечного фонда, диагностического и реанимационного оборудования и лекарств.

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал депутатам гордумы, что во время пандемии-2020 в городе было развёрнуто 3 475 коек для больных коронавирусом, 1 895 из них оснащены кислородом. Также он анонсировал введение новых ограничительных мер, в том числе обязательной вакцинации для отельных категорий граждан.

Напомним, на прошлой недели хирургический корпус Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн снова перепрофилировали под ковид, а также частично ГКБ №14 и ЦГБ №3. Дополнительные койки для таких больных развернули и в медучреждениях Верхней Пышмы, Кушвы.