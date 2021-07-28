Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 июля 2021, 11:56

В Верхнем Тагиле завершается комплексное благоустройство центра города

Благоустройство Площади Победы

Благоустройство Площади Победы планируют завершить к 1 сентября. Городской сквер сдадут к 15 октября. Фото: Анна Митчина

В Верхнем Тагиле завершается благоустройство площади Победы и ещё двух объектов в рамках проекта "Набережная огней". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки проверил, как идут строительные работы.

Напомним, что в проект включены набережная, городской сквер и площадь Победы.

Главе региона сообщили, что на набережной благоустройство завершено на 98%. Люди по ней уже гуляют. Там появились амфитеатр, скейт-парк и спортплощадки для игры в баскетбол и волейбол. Осталось доделать освещение. В другой половине набережной благоустроили "лягушатник". Здесь, посреди раскидистых берёз, установили памятник лягушке и беседки.

Ранее "Областная газета" рассказывала, почему в городе решили установить скульптуру лягушки. Дело в том, что вода в Верхнетагильском водохранилище перегревается, поэтому здесь любят селиться обитатели южных регионов. Во всех научных изданиях, посвящённых амфибиям, читаем: в 1969 году озёрная лягушка была интродуцирована (случайно переселена) в город Верхний Тагил на Среднем Урале. Образовавшиеся новые популяции расселились в прилежащие реки и озёра. Тагильчане верят, что суперлягушка принесёт им удачу.

Благоустройство Площади Победы планируют завершить к 1 сентября. Городской сквер сдадут к 15 октября. Это будет последний обустроенный объект в рамках комплексного благоустройства центра города. 

Реализация проекта под названием "Набережная огней" стартовала год назад.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.07.2021, 22:03 / Политика
Глава НОМ пообещал оказать поддержку Общественной палате Свердловской области при проведении голосования
29.07.2021, 21:14 / Общество
Усадьбу Нурова в Екатеринбурге за 100 миллионов рублей превратят в арт-кластер
29.07.2021, 20:20 / Общество
В турецком Мармарисе началась эвакуация постояльцев отелей
29.07.2021, 19:28 / Общество
Болгария упростила правила въезда в страну иностранцев
29.07.2021, 19:09 / Общество
Модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции