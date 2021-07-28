В Верхнем Тагиле завершается комплексное благоустройство центра города

Благоустройство Площади Победы планируют завершить к 1 сентября. Городской сквер сдадут к 15 октября. Фото: Анна Митчина

В Верхнем Тагиле завершается благоустройство площади Победы и ещё двух объектов в рамках проекта "Набережная огней". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки проверил, как идут строительные работы.

Напомним, что в проект включены набережная, городской сквер и площадь Победы.

Главе региона сообщили, что на набережной благоустройство завершено на 98%. Люди по ней уже гуляют. Там появились амфитеатр, скейт-парк и спортплощадки для игры в баскетбол и волейбол. Осталось доделать освещение. В другой половине набережной благоустроили "лягушатник". Здесь, посреди раскидистых берёз, установили памятник лягушке и беседки.

Ранее "Областная газета" рассказывала, почему в городе решили установить скульптуру лягушки. Дело в том, что вода в Верхнетагильском водохранилище перегревается, поэтому здесь любят селиться обитатели южных регионов. Во всех научных изданиях, посвящённых амфибиям, читаем: в 1969 году озёрная лягушка была интродуцирована (случайно переселена) в город Верхний Тагил на Среднем Урале. Образовавшиеся новые популяции расселились в прилежащие реки и озёра. Тагильчане верят, что суперлягушка принесёт им удачу.

Благоустройство Площади Победы планируют завершить к 1 сентября. Городской сквер сдадут к 15 октября. Это будет последний обустроенный объект в рамках комплексного благоустройства центра города.

Реализация проекта под названием "Набережная огней" стартовала год назад.