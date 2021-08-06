Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
6 августа 2021, 14:01

Около 6 тысяч человек остаются без электричества в Свердловской области

свет

Полностью завершить ликвидацию последствий непогоды и возобновить подачу ресурса в дома жителей планируется не позднее 16:00 6 июля. Фото:

Без электричества остаются около 6 тысяч человек - жители разных муниципалитетов Свердловской области. Электроснабжение было нарушено ночной грозой.

Аварийные бригады филиала "Свердловэнерго", компании "Россети Урал" – "Екатеринбург" и "Облкоммунэнерго" продолжают ликвидировать последствия непогоды. Всего задействованы свыше 130 человек и 40 единиц техники.

По данным свердловского МинЖКХ, в 9:00 основная часть работ была завершена. Однако без света до сих пор остаются тысячи человек. Вернуть свет в дома граждан планируется до 16:00.

"Ситуация с технологическими нарушениями не критична и контролируема. Полностью завершить ликвидацию последствий непогоды и возобновить подачу ресурса в дома жителей планируется не позднее 16:00 сегодняшнего дня", – подчеркнул первый замминистра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.

Кстати, гроза стала причиной технологических нарушений, сопровождавшихся отключениями потребителей в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ирбите, Нижнем Тагиле, Артёмовском, Алапаевском, Туринском, Сысерстском, Белоярском городских округах.

Энергетики продолжают работы на линиях электропередачи, отмечают в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее в пресс-службе "Россети Урал" рассказали, что ночью было зарегистрировано порядка 70 отключений на оборудовании различного класса напряжения. Наибольший удар стихии пришёлся на Екатеринбург и пригородные районы.

Читайте также:

Ночная гроза в Екатеринбурге вывела из строя 89 светофоров.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.08.2021, 15:13 / Общество
В Свердловской области выберут лучшего руководителя сельхозпредприятия
06.08.2021, 15:00 / Общество
В Екатеринбурге на все выходные перекроют Макаровский мост
06.08.2021, 14:01 / Общество
Около 6 тысяч человек остаются без электричества в Свердловской области
06.08.2021, 13:23 / Общество
Коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 22 660 жителей России
06.08.2021, 13:18 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 524 случая коронавируса