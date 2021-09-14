Роспотребнадзор проверит социально значимые объекты Екатеринбурга после блэкаута

Из-за аварии без света осталось 27 600 жителей 85 учреждений соцсферы. Фото: Павел Ворожцов.

Сотрудники Роспотребнадзора проведут проверки в социально значимых объектах уральской столицы в связи с масштабным отключением электричества. В частности, специалисты проверят условия хранения вакцин в медучреждениях.

Помимо этого, будет проверяться соблюдение температурного режима хранения продовольственной продукции в детских садах, общепите и местах торговли.

"Гражданам рекомендуется принять меры по сохранению продовольственной продукции в домашних условиях и критично относиться к приобретению и употреблению скоропортящихся продуктов", - сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, примерно час назад в центре и на Юго-Западе Екатеринбурга пропало электричество. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.

Причины инцидента пока выясняются. Специалисты не исключают внешнее воздействие. Из-за аварии без света остались 27 600 жителей 85 учреждений соцсферы.