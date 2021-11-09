В Екатеринбурге определены первые два участка для реализации проектов КРТ

Реализация проектов КРТ позволит создать новую социальную и инженерную инфраструктуру. Фото: Павел Ворожцов.

Для возможной реализации проектов комплексного развития территории определены два участка на Уралмаше и Эльмаше. Общая площадь территорий составляет около 50 тысяч квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, жители этих домов на протяжении последних лет неоднократно обращались в органы местного самоуправления с просьбой рассмотреть вопрос о сносе или реконструкции домов.

Речь идёт об участке улиц Баумана, Шефской и Энтузиастов - там расположены 13 жилых домов (1941-1950 года постройки). Известно, что четыре из них признаны аварийными. Также на участке улиц Донбасской, переулков Черниговского и Суворовского находятся 10 двухэтажных жилых домов 50-х годов, где два из них признаны аварийными.

"Основополагающий принцип закона о комплексном развитии территорий – защита конституционных прав граждан на жилище. Поэтому для решения о включении дома в проект КРТ обязательно спросим мнение жителей", - подчеркнул министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Отмечается, что реализация проектов КРТ позволит не только продолжить обновление жилищного фонда, повысить качество жизни горожан и уровень обеспеченности населения жильём, но и создать новую социальную и инженерную инфраструктуру, а также снизить расходы на содержание многоквартирных домов.

Напомним, 4 марта правительство Свердловской области одобрило законопроект о комплексном развитии территорий (КТР), который был разработан по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Также ранее Михаил Волков отмечал, что первоочередная задача властей при реализации КРТ – обновление ветхого жилья, которое массового строилось для заводских рабочих, переселённых на Урал, в военное и послевоенное время.