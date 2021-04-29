В Свердловской области утвердили критерии домов для включения в программу КРТ

Реконструкции и сносу подлежат невысокие дома, построенные до 1970 года. Фото: Галина Соловьёва.

Кабмин Свердловской области утвердил критерии для домов, которые могут быть включены в программу комплексного развития территорий (КРТ). Реконструкции и сносу подлежат невысокие дома, построенные до 1970 года.

Глава свердловского минстроя Михаил Волков подчеркнул, что первоочередная задача властей при реализации КРТ – обновление ветхого жилья, которое массового строилось для заводских рабочих, переселённых на Урал, в военное и послевоенное время.

"На Уралмаше, Эльмаше целые улицы застроены домами барачного типа. Они не признаны аварийными, но уже давно пришли в негодность. В постановлении описаны и признаки домов, которые могут быть включены в проект комплексного развития территории. Это требование времени, мы должны быть готовы к тому, чтобы закон был актуален многие годы", – подчеркнул Михаил Волков.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в новом указе регионального правительства говорится, что комплексное развитие территорий можно осуществлять в тех кварталах, которые попадают хотя бы под один из утверждённых критериев. Под программу КРТ попадают:

дома высотой не более трёх этажей с деревянными стенами или перекрытиями, введённые в эксплуатацию до 1970 года (в Екатеринбурге около 1 300 подобных строений);

дома до 5 этажей, построенные в период с 1946 по 1970 годы включительно;

дома до 5 этажей, где отсутствует централизованные водопровод, канализация, электричество или отопление.

деревянные дома, изношенные более чем на 60%, а также здания из других материалов, изношенные на 70%;

строения, стоимость капитального ремонта которых превышает затраты на расселение;

объекты культурного наследия (только при условии их сохранения и приспособления к современному использованию).

Напомним, 4 марта правительство Свердловской области одобрило законопроект о КРТ, который был разработан по поручению Евгения Куйвашева, а уже на следующий день, 5 марта, документ внесли в региональное Заксобрание. Парламент Свердловской области принял законопроект в трёх чтениях 16 марта, а через 8 дней соответствующий закон подписал Евгений Куйвашев.

Отметим, что Александр Высокинский назначен руководителем рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий. Ранее в интервью "Облгазете" он сообщил, что реновация жилья в Екатеринбурге начнётся с двухэтажных и трёхэтажных домов.