Александр Высокинский назначен ответственным за реновацию жилья в Свердловской области

Евгений Куйвашев назначил Александра Высокинского ответственным за реновацию жилья. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий. Её руководителем назначен первый заместитель губернатора Александр Высокинский.

Согласно тексту документа, заместителями руководителя рабочей группы будут замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт и региональный министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков. Секретарём рабочей группы утверждена замначальника отдела стратегического развития строительной отрасли минстроя Свердловской области Дарья Смирнягина.

Всего в состав рабочей группы вошли 16 человек.

Напомним, 4 марта правительство Свердловской области одобрило законопроект о реновации жилья, который был разработан по поручению Евгения Куйвашева, а уже на следующий день документ внесли в региональное Заксобрание.

Реновация жилья в Свердловской области ранее обсуждалась в ходе визита в Екатеринбург вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Отмечалось, что новый механизм будут внедрять прежде всего в Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской агломерациях. Главы муниципалитетов формируют свои предложения к изменению городских пространств и генпланов. Известно, что в УрФО определили уже 67 площадок под строительство 4,5 млн "квадратов" жилья. Реновация коснётся центров и окраин городов.

Отметим, что ранее Александр Высокинский вошёл в состав совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, был назначен ответственным за выставочно-ярмарочную и конгрессную деятельность, а также ответственным за исполнение указа губернатора по подготовке к Всемирной летней Универсиаде-2023.