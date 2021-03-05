В Заксобрание Свердловской области внесли законопроект о реновации жилья. Документ

Реновация коснётся центров и окраин городов. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство Свердловской области внесло проект закона о комплексном развитии территорий в Заксобрание. Новый закон позволит избавиться от устаревшего жилья, которое пока не признано аварийным, но по техническому состоянию уже не соответствует современным требованиям.

Напомним, 4 марта правительство Свердловской области одобрило законопроект о КТР, который был разработан по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Депутаты регионального Заксобрания рассмотрят закон в ходе весенней парламентской сессии.

В тексте законопроекта утверждены основные понятия такие, как комплексное развитие территорий жилой и нежилой застройки, описаны полномочия высших органов госвласти Свердловской области в сфере КРТ, меры по обеспечению жилищных прав граждан при проведении реновации жилфонда, а также порядок предоставления льгот и мер господдержки.

Согласно тексту закона, граждане, проживающие в многоквартирных домах, подлежащих реновации, за дополнительную плату могут приобрести жильё большей площади или с большим числом комнат, чем в квартире, предоставляемой правительством Свердловской области. На это можно будет тратить средства маткапитала, жилищных субсидий и социальных выплат.

Лицам, которые являются собственниками или нанимателями по договору соцнайма отдельных комнат в коммунальных квартирах, в рамках КРТ будут предоставлены целые квартиры. Если одна комната находится в собственности сразу нескольких лиц, то квартира им будет предоставлена в общую собственность.

Напомним, что реновация жилья в Свердловской области ранее обсуждалась в ходе визита в Екатеринбург вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Отмечалось, что новый механизм будут внедрять прежде всего в Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской агломерациях. Главы муниципалитетов формируют свои предложения к изменению городских пространств и генпланов. Известно, что в УрФО определили уже 67 площадок под строительство 4,5 млн "квадратов" жилья. Реновация коснётся центров и окраин городов.

Публикуем полный текст документа, размещённый на сайте Заксобрания Свердловской области:

Фото: сайт Заксобрания Свердловской области

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