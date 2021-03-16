Свердловское Заксобрание приняло в первом чтении законопроект о реновации

Законопроект закрепит за высшими органами государственной власти в регионе самые значимые полномочия в сфере комплексного развития территорий. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий. Для принятия закона правительству региона будет необходимо разработать порядка 10 нормативно-правовых актов.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, законопроект закрепит за высшими органами государственной власти в регионе самые значимые полномочия в сфере КРТ, среди которых:

реконструкция объектов капитального строительства;

установление порядка реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки и определения границ такой территории;

утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос;

определение критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома.

"Конечная цель закона о комплексном развитии территорий – создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов. Также в нём предусмотрены правовые нормы, направленные на защиту жилищных прав граждан", – пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский отметил, что для принятия закона о КРТ на уровне правительства и главы региона должны быть разработаны и утверждены не менее 10 нормативно-правовых актов. Отметим, что Александр Высокинский назначен руководителем рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий.

Напомним, 4 марта правительство Свердловской области одобрило законопроект о реновации жилья, который был разработан по поручению Евгения Куйвашева, а уже на следующий день, 5 марта, документ внесли в региональное Заксобрание.