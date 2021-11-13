В Каменске-Уральском установили светофор за 3,8 миллиона рублей

Новый светофор имеет ещё секцию для пешеходов и звуковое сопровождение. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском установили новый светофор. На его строительство потребовалось около 3,8 миллиона рублей.

Новый объект появился в Красногорском районе – на перекрестке улиц Каменской и Белинского, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Этот участок является одним из самых оживлённых. Его пересекают учащиеся школы, посетили спортивного комплекса, ДКЦ и других соцучреждений.

Светофор соответствует современным стандартам безопасности дорожного движения. На перекрёстке организована подсветка проезжей части, есть отдельная фаза для пешеходов, которая длится 20 секунд и дублируется звуковым сигналом.

Строительство потребовало порядка 3,8 млн рублей. Средства были выделены из бюджета города. В администрации надеются, что горожане будут беречь новый светофор.

Сейчас он работает в режиме отладки. Совместно с ГИБДД сейчас будет вестись мониторинг движения. При необходимости длительность фаз скорректируют. Новые светофоры планируется установить на перекрестке улиц Каменской и Исетской, Каменской и Железнодорожной, на улице Парковой и в ряде других точек.

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