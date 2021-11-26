В финал конкурса по благоустройству участка Исети от Ткачей до Лыжников вышли семь претендентов

Участок Исети от ул. Ткачей до ул. Лыжников планируют реконструировать. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге выбрали финалистов конкурса на лучший проект благоустройства участка Исети от ул. Ткачей до ул. Лыжников. Комиссия выбрала семь лидеров.

Сбор заявок длился месяц. За это время на конкурс отправили рекордные 59 заявок. Архитекторы и дизайнеры присылали свои портфолио, уточняет пресс-служба горадминистрации.

Комиссия выбрала семь финалистов:

WOWHAUS (Москва); MLA+ (Санкт-Петербург, Роттердам); Консорциум "ARCHINFORM + KCAP" (Екатеринбург, Роттердам); Консорциум "TOBE + Openfabric" (Санкт-Петербург, Роттердам); Архитектурная группа АТОМ: АМ. ПРОЕКТУС + А-ГА + 8 ЛИНИЙ + LAP Landscape & Urban Design (Москва, Роттердам); Консорциум "ZARYA DEVELOPMENT + ХАБИТАТУМ ЛАБ + SCAPE + DEREVO PARK" (Санкт-Петербург, Москва); KPHB LLC KRNV architects (Москва).

Конкурсные работы претенденты представят горожанам с 4 по 18 марта 2022 года. До 25 марта 2022 года жюри конкурса подведёт итоги состязания, и до 30 марта 2022 года на Официальном портале Екатеринбурга будет объявлен победитель конкурса.

Напомним, конкурс на проект благоустройства этого участка Исети шёл с 19 октября по 19 ноября. До 3 декабря горожане высказать могут высказать все свои пожелания и предложения по поводу благоустройства набережной городской реки.