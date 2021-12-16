С 2022 года уральские сёла смогут участвовать в программе комплексного благоустройства

Стоимость проектов благоустройства сёл - от 15 до 50 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Уральские сёла включены в программу формирования комфортной городской среды. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своем Instagram.

"До этого проекты реализовывались только в городах", - отметил он. - "Но я принял решение в нашем регионе уделить внимание благоустройству и небольших населённых пунктов. Сегодня оно закреплено постановлением правительства".

Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что об этой программе знают жители всех городов региона. Он привёл конкретные цифры. Всего с 2018 года в Свердловской области благоустроено 658 площадок. Из них 393 - дворы.

"А остальное - общественные пространства совершенно нового качества", - добавил глава Среднего Урала. - "Детские площадки, зоны для спорта, пешеходные дорожки, скверы и набережные. Согласитесь, немаловажно, когда в родном городе есть, куда пойти вечером, где погулять с детьми и что показать гостям. Теперь также будет и в сёлах".

Стоимость проектов - от 15 до 50 млн рублей. Сумма зависит от количества жителей населённого пункта. По информации департамента информполитики региона, для городов и сёл, в которых проживают от 8 тысяч человек и более предельная стоимость комплексного благоустройства - 50 млн рублей. Для населённых пунктов с численностью 6-8 тысяч человек включительно - 45 млн рублей. Для городов и сёл с населением 4-6 тысяч человек – 35 млн рублей. Там, где проживает 2-4 тысяч человек - 25 млн рублей. Если количество жителей населённого пункта - до 2 тысяч человек, то на реализацию проекта выделят до 15 млн рублей. Средства на благоустройство предоставят по результатам конкурсного отбора муниципальных заявок.

Ранее "Областная газета" писала, что тагильчане и первоуральцы выбирают парки и скверы для благоустройства в 2023 году.