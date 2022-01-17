В 2022 году в Свердловской области заменят всего 155 лифтов

В этом году на Среднем Урале предстоит заменить всего 155 лифтов. Фото: Галина Соловьёва

В этом году в многоквартирных домах Свердловской области планируется заменить 155 лифтов. Объём небольшой, учитывая, что в 2021 году на территории региона обновили 1 100 лифтов.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, в прошлом году программа замены лифтов стала одной из крупнейших в России. Для её реализации привлекались средства из Фонда поддержки реформированию ЖКХ.

Он подчеркнул, что к 2024 году будут заменены все лифты, срок эксплуатации которых составит более 25 лет.

"Дальше будут идти плановые объёмы, — добавил министр энергетики и ЖКХ. — Могу сказать, что мы уже переходим к плановым ремонтам. В прошлом году за счёт фонда заменено 1 100 лифтов. В этом году нам надо заменить всего 155 лифтов".

Что касается замены лифтов в домах со спецсчетами, то, как отметил Николай Смирнов, на эти цели ежегодно из бюджета области выделяется 250-300 млн рублей.

"К сожалению, мы видим, что большие объёмы капремонта, в частности замена лифтов, в таких домах практически не ведётся", — пояснил он, упомянув, что их замена производится только в тех домах, где оказывается поддержка из средств областного бюджета.

14 января "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге 99 многоквартирных домов вошли в программу капитального ремонта на 2022 год. Соответствующее постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов. Также мы рассказывали, что вНижнем Тагиле в 2022 году обновят лифты в 30 жилых многоквартирных домах. В некоторых из них установят до 12 современных подъёмников. Замена лифтов — дело хорошее. Но, как оказалось, не всегда. Наш корреспондент на собственном примере убедилась, что после их замены в некоторых домах приходится ходить пешком.