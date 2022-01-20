В Качканаре за 2022 год заменят 7,5 км теплосетей

Многие теплосети города нуждаются в замене. Фото: Павел Ворожцов

В Качканаре в 2022 году пройдёт масштабный капитальный ремонт теплосетей. За этот год приведут в порядок 7,5 км коммуникаций.

Замена изношенной теплоизоляции произойдёт на магистралях Юг и Север. Эта мера позволит сократить теплопотери, что приведёт к существенной экономии средств – порядка 15-16 млн рублей в год, сообщает пресс-служба администрации Качканарского ГО.

"На реализацию программы модернизации в 2022 году предусмотрено финансирование в размере более 170 млн рублей. Средства выделены из трёх источников: министерство ЖКХ Свердловской области, ЕВРАЗ КГОК и средства МУП "Горэнерго", — говорится в сообщении.

Напомним, на ремонт теплосетей в Кировграде дополнительно направили 51 миллион рублей.

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