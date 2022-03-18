В Свердловской области изменят перечень допуслуг в рамках капремонта домов

В Свердловской области в этом году "откапиталят" свыше 800 домов. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские депутаты скорректируют перечень дополнительных услуг в рамках капремонта домов. Вопрос внесён в повестку заседания областного Заксобрания на 22 марта.

Изменения вносятся в ст. 17 закона Свердловской области "О проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах". В список допуслуг включаются новые работы. Среди них ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики, мусоропровода, установка автоматизированных узлов управления и регулирования потребления теплоэнергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, разработка проектной документации для оказания новых видов услуг, проведение её экспертизы, строительный контроль.

"Одновременно из перечня исключаются несколько видов ремонтных работ. Корректировка проводится исходя из накопленной правоприменительной практики в сфере капитального ремонта", — рассказала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина после совещания со своими замами, главами комитетов и комиссий регионального парламента.

Известно, что изменения поддержал комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

Добавим, что на заседании во вторник депутаты также рассмотрят совершенствование порядка ликвидации ЧС и проект федерального закона о создании Академического районного суда. Планируется, что штатная численность нового райсуда составит 20 судей и 60 работников аппарата суда.

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