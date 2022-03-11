Свердловские депутаты внесут в Госдуму законопроект о создании Академического райсуда

В Академическом запланировано возведение собственного административно-делового квартала для размещения районных подразделений федеральных и региональных органов госвласти. Фото: Алексей Кунилов

Заксобрание Свердловской области внесёт в Госдуму проект ФЗ о создании Академического районного суда. Законодательная инициатива включена в повестку следующего, шестого заседания областного парламента. Оно состоится 22 марта.

Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ уже рекомендовал внести данный законопроект в Госдуму.

"Это очередной шаг по формированию органов власти нового восьмого района Екатеринбурга. В Академическом запланировано возведение собственного административно-делового квартала для размещения районных подразделений федеральных и региональных органов государственной власти. Завершается проектирование здания администрации района. Предусмотренное проектом федерального закона создание Академического районного суда упростит для жителей этой территории решение многих вопросов, связанных с рассмотрением дел в суде", — рассказала председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

Добавим, что в новом районе Екатеринбурга сдано в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилья, построено 7 школ и 13 детских садов. Суммарный объём средств, направленных из федерального и областного бюджетов на развитие Академического, по словам Людмилы Бабушкиной, только в 2020–2021 годах превысил 6 млрд рублей.

Напомним, что с 1 октября 2021 года в Екатеринбурге официально появился восьмой район — Академический. 26 октября представители областных и городских властей заложили первый камень в основание здания будущей администрации Академического. 10 января мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил главу Академического района. Им стал Николай Смирнягин.

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