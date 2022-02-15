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Общество / Благоустройство и ЖКХ
15 февраля 2022, 16:29

В Свердловской области в этом году капитально отремонтируют свыше 800 домов

Жилые дома

В этом году планируется капитально отремонтировать меньшее количество домов, чем в прошлом году. Фото: Павел Ворожцов

В этом году на Среднем Урале капремонт проведут в более чем 800 многоквартирных домах.На эти цели планируется потратить порядка 6 млрд рублей. Речь идёт не только о строительно-монтажных работах, но и о разработке проектно-сметной документации, строительном контроле.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

Для сравнения: в 2021 году по региональной программе капремонта работы проведены в 1 377 домах, из них в 1 055 — строительно-монтажные работы. 

"В том числе в 311 домах заменено лифтовое оборудование", — отметил Станислав Суханов, добавив, что речь идёт о 874 новых лифтах.

10 февраля "Областная газета" писала, что в 2022 году на Среднем Урале по программе капремонта заменят 128 лифтов. Их установят в 58 многоквартирных домах, расположенных в Екатеринбурге, Асбесте, Заречном, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Ревде. По словам Станислава Суханова, в следующем году планируется заменить порядка 100 лифтов. Такие небольшие цифры он объясняет тем, что значительные объёмы по замене лифтов, которые эксплуатируются свыше 25 лет, выполнены ранее. Так, с 2016 по 2021 годы за счёт средств жильцов в домах, которые находятся на "котлах" и управляемых Фондом капремонта, поменяли 2 812 лифтов.  

Кстати, снижение потребности в замене лифтов повлияло и на уменьшение по сравнению с прошлым годом количества домов, которые нынче предстоит капитально отремонтировать. В числе других причин можно назвать значительное подорожание стройматериалов и увеличение площадей современных домов. При этом Станислав Суханов подчеркнул, что количество работ по сравнению с прошлым годом снизится незначительно.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге 99 многоквартирных домов вошли в программу капитального ремонта на 2022 год. Соответствующее постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов. Также мы рассказывали, что в Нижнем Тагиле в 2022 году обновят лифты в 30 жилых многоквартирных домах. В некоторых из них установят до 12 современных подъёмников. Замена лифтов — дело хорошее. Но, как оказалось, не всегда. Наш корреспондент на собственном примере убедилась, что после их замены в некоторых домах приходится ходить пешком.

Областная газета Свердловской области

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