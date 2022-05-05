С 11 мая в Екатеринбурге начнут отключать отопление

Батареи в детсадах и школах остынут позже всех. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге на следующей неделе, с 11 мая, начнут отключать батареи. Сначала тепло исчезнет из квартир горожан.

В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения, дома ветеранов и другие объекты социальной сферы. Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее расчетной датой называлось 15 мая. При этом городские власти не исключали, что батареи могут остыть раньше или позже указанной даты — это зависит от погодных условий. Ведь для отключения отопления нужно, чтобы среднесуточная температура на протяжении пяти дней была выше +8 ºС.

Добавим, в межотопительный период организации коммунального комплекса для проверки механической прочности и плотности трубопроводов проведут гидравлические испытания теплосетей. С графиком опрессовок можно ознакомиться тут.