Евгений Куйвашев принял участие в заседании по соцгазификации под председательством Дмитрия Медведева

Губернатор принимал участие в заседании в режиме ВКС. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 января в режиме видеоконференции принял участие в заседании федерального штаба по социальной газификации. Оно прошло под руководством председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и зампредседателя Правительства РФ Александра Новака.

"Главное, что сейчас необходимо, —добиваться, чтобы тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться этим как можно быстрее. И требуется распространить действие программы на новые регионы. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей", — отметил Дмитрий Медведев.

Программа социальной догазификации, объявленная Президентом РФ Владимиром Путиным, подразумевает отмену платы за подключение от магистральной трубы до границ участка. С 1 марта 2023 года программа станет бессрочной и будет распространяться на образовательные и медицинские учреждения.

Александр Новак подчеркнул, что в целом по России обеспечены условия для подключения более 700 тыс. домовладений.

Средний Урал входит в топ‑5 лидеров среди регионов страны по темпам подведения газа. Если до конца 2024 года в регионе будет создана высокая техническая возможность для догазификации более 70 тыс. домовладений, то к 2028 году этот показатель увеличится до 92 тысяч.

На сегодняшний день свыше 50 тыс. домовладений имеют техническую возможность для подключения к газу. Заявки на догазификацию подали более 57 тыс. человек, заключено свыше 37 тыс. договоров. По 20 тыс. из них газораспределительная сеть уже построена до границ участка.

В департаменте информполитики Свердловской области также напомнили, что в регионе действует целый ряд мер поддержки. Например, с 1 января 2023 года на Среднем Урале увеличен до 100 тыс. рублей максимальный размер соцгарантий на покупку жителями газового оборудования. Кроме того, значительно расширен перечень категорий получателей такой меры поддержки.