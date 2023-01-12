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Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 января 2023, 20:18

Евгений Куйвашев принял участие в заседании по соцгазификации под председательством Дмитрия Медведева

Евгений Куйвашев

Губернатор принимал участие в заседании в режиме ВКС. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 января в режиме видеоконференции принял участие в заседании федерального штаба по социальной газификации. Оно прошло под руководством председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и зампредседателя Правительства РФ Александра Новака.

"Главное, что сейчас необходимо, —добиваться, чтобы тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться этим как можно быстрее. И требуется распространить действие программы на новые регионы. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей", — отметил Дмитрий Медведев.

Программа социальной догазификации, объявленная Президентом РФ Владимиром Путиным, подразумевает отмену платы за подключение от магистральной трубы до границ участка. С 1 марта 2023 года программа станет бессрочной и будет распространяться на образовательные и медицинские учреждения.

Александр Новак подчеркнул, что в целом по России обеспечены условия для подключения более 700 тыс. домовладений.

Средний Урал входит в топ‑5 лидеров среди регионов страны по темпам подведения газа. Если до конца 2024 года в регионе будет создана высокая техническая возможность для догазификации более 70 тыс. домовладений, то к 2028 году этот показатель увеличится до 92 тысяч.

На сегодняшний день свыше 50 тыс. домовладений имеют техническую возможность для подключения к газу. Заявки на догазификацию подали более 57 тыс. человек, заключено свыше 37 тыс. договоров. По 20 тыс. из них газораспределительная сеть уже построена до границ участка.

В департаменте информполитики Свердловской области также напомнили, что в регионе действует целый ряд мер поддержки. Например, с 1 января 2023 года на Среднем Урале увеличен до 100 тыс. рублей максимальный размер соцгарантий на покупку жителями газового оборудования. Кроме того, значительно расширен перечень категорий получателей такой меры поддержки.

Областная газета Свердловской области

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