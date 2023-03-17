Свердловское правительство по поручению Евгения Куйвашева формирует план развития Верхотурья

Верхотурье ждут изменения. Фото: Полина Зиновьева

Министерство экономики и территориального развития региона формирует план, который направлен на повышение качества и комфорта жителей Верхотурья. Поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

План развития Верхотурья состоит из 12 ключевых блоков. Содержание документа с участниками рабочей группы обсудил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, сообщает департамент информационной политики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу — делать акцент на туристической привлекательности территории. В связи с этим необходимо больше внимания уделить развитию такой инфраструктуры. И я напомню, что в 2010 году городу присвоен статус исторического поселения федерального значения, это накладывает определенные требования и ограничения по всем проектам", — сказал Олег Чемезов.

В числе ограничений — запрет на использование материалов (пластик, металлический сайдинг) при отделке фасадов домов, определенных цветовых решений и форм кровли домов, необходимость прокладывать все коммуникации под землей и согласовывать проекты генпланов и правил землепользования с Минкультом РФ.

В план по развитию Верхотурья включены мероприятия по актуализации перечня всех туристических маршрутов, предстоит разработать единый стандарт обслуживания на них и организовать взаимодействие со свердловскими туроператорами. Кроме этого, запланированы работы по ремонту гостиницы "Соболь", а также исполнение поручения Евгения Куйвашева по возведению спортивного ядра "Олимп". Его строительство должно завершиться до 1 октября 2023 года.

Также планируется провести капитальные ремонты зданий Кордюковской, Дерябинской, Прокоп-Салдинской школ, основной общеобразовательной школы № 2 и тира в спортшколе.

За счет средств федерального и областного бюджетов в текущем году намерены приобрести электроэнцефалограф и провести капитальный ремонт в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Значительный блок плана развития посвящен сфере жилищно-коммунального хозяйства. В Заречном районе Верхотурья, в микрорайоне Северном, готовятся построить новые сети водоотведения и канализационной насосной станции. В поселке Привокзальном запланирована реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения.

В текущем и следующем году в Верхотурье планируют оборудовать автоматизированную блочную газовую котельную мощностью 6,5 МВт, средства на ее строительство намерены выделить из бюджета региона и городского округа. В планах — создание очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, объект будет возведен в рамках концессионного соглашения, которое заключила администрация Верхотурья и компания "Областной водоканал".

Также в план включены: строительство сельского Дома культуры в селе Дерябино, проектирование и возведение Красногорского сельского Дома культуры и Привокзального поселкового клуба. К концу 2026 года в Верхотурье намерены построить лыжную базу детско-юношеской спортивной школы.

Кроме этого, планом предусмотрены работы по капремонту дорог, проектированию и ремонту автомобильного моста через реку Туру в село Меркушино, строительство южного обхода Верхотурья, дорог в новых жилых районах Спортивный и Новый Восточный.

Сейчас в городе ведется благоустройство территории у Центра культуры городского округа, в 2024 году планируют привести в порядок набережную пруда Калачик и благоустроить гостевой маршрут на улице Советской.

Работа над формированием плана продолжается, его финальную редакцию утвердит вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Напомним, Евгений Куйвашев 19 января во время визита в Верхотурье поставил ряд задач по развитию старейшего города Свердловской области. Глава региона отметил, что необходимо привлекать туристов и инвесторов, повышая привлекательность территории для них, оказывать более действенную поддержку малому и среднему бизнесу, уделять особое внимание решению проблем в секторе ЖКК, привести в порядок дороги, а также эффективно выполнять программу социальной газификации.