В Арамиле на месте рекультивированной свалки высадили деревья

Участие в высадке деревьев принял первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Фото: Борис Ярков

Деревья высадили на месте рекультивированной свалки бытовых и промышленных отходов в Арамиле. Участие в акции принял первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Рекультивация несанкционированной свалки в Арамиле началась в 2022 году. Работы велись под контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в рамках проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", сообщает департамент информационной политики региона.

"Рекультивация свалки в Арамиле началась в июне 2022 года, и работы были завершены досрочно в декабре 2022 года. Итогом реализации проекта стало восстановление более 5 гектаров земель, на которых располагались 300 тысяч кубометров отходов различных видов и классов опасности, а также улучшено качество жизни более 173 тысяч жителей Свердловской области", — отметил Алексей Шмыков.

Фото: Борис Ярков

Очистка от мусора и восстановление земли проходили в несколько этапов. Специалисты сформировали тело полигона, установили систему дегазации и смонтировали изолирующий экран. После этого территорию покрыли плодородным слоем почвы и засеяли травой.

Работы по рекультивации свалки в Арамиле обошлись в 155,5 миллиона рублей, сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Из федерального бюджета поступило 99 миллионов, из областного — 42,4 миллиона, из местного 14,1 миллиона.

В течение двух лет специалисты будут наблюдать за объектом рекультивации. Только после этого для жителей Арамиля будет открыт вход на данную территорию. Как ее использовать в дальнейшем — варианты проработают местные власти.

Фото: Борис Ярков

Также рамках проекта "Чистая страна" в Екатеринбурге ведется работа по рекультивации земель на полигоне твердых бытовых отходов "Широкореченский", который использовался с 1960 по 2015 годы. За это время на полигоне скопилось около 6 миллионов кубических метров мусора. Завершить рекультивацию территории планируют к концу 2023 года. Будет восстановлено 23 гектара земли.

Проект "Чистая страна" реализуется в Свердловской области с 2021 года. Он направлен на ликвидацию в регионе наиболее опасных объектов, наносящих вред окружающей среде, восстановление земель, занятых незаконными свалками в границах городов, а также на улучшение качества жизни уральцев.

Напомним, на Среднем Урале вырос объем сортируемого мусора.

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