На Среднем Урале вырос объем сортируемого мусора

В Свердловской области планируют запустить 10 мусоросортировочных комплексов. Фото: Галина Соловьева

С 10 до 18% в Свердловской области вырос объем сортируемого мусора. Это стало возможным благодаря строительству на Среднем Урале мусоросортировочных комплексов и увеличению числа свердловчан, ответственно относящихся к экологии.

Это позволило снизить количество твердых коммунальных отходов (ТКО) примерно на 50 тысяч тонн в год. Об этом стало известно из предварительных итогов экологической реформы, которая реализуется с 2019 года.

"Свердловчане стали более ответственно подходить к вопросам рационального потребления, утилизации мусора и экологии. Даже если нет во дворе специального контейнера, мусор сортируют и отвозят в специальные места сбора. И что самое главное, учат этому детей, и мы видим, что каждый год объем образуемого мусора уменьшается примерно на 50 тысяч тонн", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

С 2019 года в Свердловской области на 10%, до 339 тысяч тонн, выросли мощности по сортировке мусора. Большая часть отходов, 34%, составляют пищевые, 22% приходится на бумагу, 12% на стекло, 10% на полимеры. Значительная часть мусора подлежит переработке. Для этого планируют запустить в работу 10 мусоросортировочных комплексов, которые будут равномерно распределены на территории Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

Уже сейчас работают мусоросортировочные комплексы в Алапаевске и Лесном. В этом году два больших комплекса запустят в эксплуатацию в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, еще один объект возводится в Камышлове. В Красноуфимске документация по новому комплексу прошла госэкспертизу. В Екатеринбурге подбирается площадка для строительства мусоросортировочного завода.

За 4 года в Свердловской области ликвидировали более 4,5 тысяч свалок, в том числе стихийных, работа проводилась в рамках экологической реформы. От отходов было освобождена площадь в 300 га (размер 375 футбольных полей. — Прим. ред.).

Также в регионе установили 52 тысячи новых контейнеров, в два раза увеличив число площадок под них. Закуплено еще 11 тысяч баков, на 35% обновлен парк мусоровозов. 54 муниципалитета Свердловской области перешли на дуальную систему сбора мусора. Также на Среднем Урале разработана интерактивная карта ответственной утилизации, на которой отмечены организации, занимающиеся утилизацией отдельных фракций отходов.

Экологическая реформа ведется в рамках нацпроекта "Экология", она направлена на уменьшение несанкционированных свалок, максимальную переработку мусора, который можно использовать вторично, а также на минимизацию объемов захоронения ТКО. К 2030 году они должны быть снижены в 2 раза, вторичной переработке должны подвергаться более трети от всего объема бытового мусора.

Напомним, регионы УрФО успешно реализуют нацпроект "Экология".

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