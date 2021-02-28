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Общество / Суды и криминал
28 февраля 2021, 15:19

Екатеринбургская епархия вновь судится с властями Среднеуральска

Среднеуральский женский монастырь

Первое заседание о признании права собственности назначено на 11:00 23 марта. Фото: Галина Соловьёва.

Арбитражный суд Свердловской области принял исковое заявление от Екатеринбургской епархии. Религиозная организация вновь судится с властями Среднеуральска.

Первое заседание о признании права собственности (о каком объекте в этот раз идёт речь не уточняется) назначено на 11:00 23 марта.

Как говорится в документации, размещённой на сайте Арбитражного суда, в качестве третьих лиц будут привлечены региональное Министерство природных ресурсов и экологии, а также Управление федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Напомним, первый иск епархии к горадминистрации касался признания права собственности на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в Среднеуральском женском монастыре. Суд иск удовлетворил.

Добавим, в минувший четверг стало известно, что суд оставил экс-схиигумена Сергия, бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря в СИЗО до 28 мая. Задержание Сергия произошло в ночь на 29 декабря. После допроса в Екатеринбурге его направили в Москву. Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: "Склонение к самоубийству", "Самоуправство" и "Оскорбление религиозных чувств".

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Областная газета Свердловской области

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