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Общество / Суды и криминал
23 марта 2021, 15:39

КРСУ подала иск о взыскании с госпиталя Тетюхина 89 миллионов

Госпиталь Тетюхина

КРСУ требует взыскать указанную сумму в качестве выплаты процентов по займу, который был выдан на строительство медучреждения в 2013 году. Фото: Павел Ворожцов.

Корпорации развития Среднего Урала подала в Арбитражный суд Свердловской области иск против Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. Владислава Тетюхина. Власти Свердловской области требуют с нижнетагильского госпиталя 89 млн 175 тыс. рублей.

Согласно документу, размещённому в электронной картотеке суда, предварительное судебное заседание назначено на 2 апреля. В рамках подготовки к судебному разбирательству истцу будет необходимо предоставить оригинал платёжного поручения на уплату госпошлины и оригинал платёжного поручения о перечислении займа, а ответчику - доказательства уплаты процентов, отзыв на исковое заявление с приложением доказательств направления его истцу и другим лицам, участвующим в деле.

КРСУ требует взыскать указанную сумму в качестве выплаты процентов по займу, который был выдан на строительство медучреждения в 2013 году. Отметим, что из регионального бюджета на строительство госпиталя был выдан заём в размере 1,2 млрд рублей. Ещё около 3 млрд рублей в лечебно-реабилитационный центр вложил совладелец ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин.

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Областная газета Свердловской области

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